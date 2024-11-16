Fiyat İstikrarı Sabır Ve Kararlılık Gerektiriyor

HEDEF ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya üzerinden önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, enflasyon beklentileriyle ilgili değerlendirmelerini paylaştı. İfadelerinde, ”Ekim ayında yüzde 48,6 olan yıllık enflasyonun piyasa katılımcıları anketine göre 12 ay sonra yüzde 27,2’ye gerilemesi bekleniyor. Enflasyon beklentisi 12 ay sonrası için iyileşmeye devam ederken diğer vadelerde sınırlı artış gerçekleşti.” dedi.

ENFLASYONVERİLERİ ETKİLİ OLDU

Bakan Şimşek, “Beklentilerdeki artışta son iki aylık enflasyon verisi etkili oldu.” şeklinde vurguladı. Ancak, enflasyon beklentilerinin belirli bir seviyenin altına inmesinin zaman alabileceğine dikkat çekti. Fiyat istikrarına ulaşmanın sabır ve kararlılık gerektirdiğini ifade eden Şimşek, “Dezenflasyonu sağlamaya yönelik programımızı titizlikle uygulamaya devam ediyoruz.” şeklindeki açıklama ile programlarının sürdüğünü belirtti.