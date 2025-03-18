Fiziki Olmayan Altına Kambiyo Vergisi Uygulanacak

YENİ DÜZENLEME TARİHİ

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararına göre; 17 Mart 2025 tarihinden itibaren vadesiz hesaplar üzerinden fiziki teslimat olmaksızın yapılan kaydi altın satış işlemleri, kambiyo işlemi kapsamında değerlendirilecek. Bu tür işlemler üzerinden binde 2 (%0,2) kambiyo muamelesi vergisi (KMV) alınacak.

ÖNCEKİ UYGULAMANIN İPTALİ

Daha önce de getirilen bu düzenleme, yasal dayanağı olmadığı için iptal edilmişti. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 21.05.2020 tarihli yazısı ile başlatılan uygulama, 3,5 yıl sonra Danıştay 7. Dairesi Başkanlığı’nın 28/03/2023 tarihli kararıyla iptal edildi.