Fizyoterapistler Günü Tarihi Belirsiz

FİZYOTERAPİSTLER GÜNÜNDEKİ BELİRSİZLİK

Fizyoterapistlerin özel gününe dair karışıklık devam ediyor. Bazı kaynaklar bu özel günün 8 Eylül’de olduğunu ifade ediyor, diğer bazıları ise 8 Nisan’da kutlandığını öne sürüyor. Hangi tarihin doğru olduğuna dair net bir bilgiye ulaşılamamış ve bu durum belirsizliğini koruyor. Fizyoterapistler günü 8 Eylül mü yoksa 8 Nisan mı?

FİZYOTERAPİST MESLEK YASASI

İlk fizyoterapist meslek yasası 06.04.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6225 sayılı kanun ile çıkıyor. 2011 yılında yayımlanan Resmî Gazete’ye göre fizyoterapist, fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında lisans eğitimi veren Fakülte veya Yüksekokul mezunu sağlık profesyoneli olarak tanımlanıyor. 22.05.2014 tarihinde kabul edilen bir başka kanuna göre, bireylerde fiziksel aktiviteleri düzenlemek ve hareket kabiliyetini artırmak amacıyla kişiye özgü tedavi ve egzersiz programı hazırlayıp uygulamak fizyoterapistlerin görevleri arasında yer alıyor. Her yıl Türkiye’de 8 Nisan Fizyoterapistler Günü olarak kutlanırken, dünyada ise aynı tarihte 8 Eylül’de Dünya Fizyoterapistler Günü kutlanıyor.