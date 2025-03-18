FK Arda’nın Skandal Yanlış Ölüm Haberi

BULGARİSTAN 1. LİGİ’NDE ŞOK SKANDAL

Bulgaristan 1. Ligi temsilcisi FK Arda, 25. hafta karşılaşmasında Levski Sofya ile oynadığı maçta futbol dünyasında eşi benzeri görülmemiş bir olay yaşadı. Ev sahibi takım, eski oyuncularından Petko Ganchev’in vefat ettiği yönünde bir haber aldı. Bu gelişmenin ardından, maçtan önce Ganchev için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı. Maç, bu anın ardından normal seyrinde devam etti.

Ancak maç sırasında herkesin şoke olduğu bir durum yaşandı. Petko Ganchev’in aslında hayatta olduğu öğrenildi. Bu durumda olan tüm izleyicileri ve futbolcuları şaşkınlığa uğratan olay, FK Arda’nın hatayı fark etmesiyle birlikte sosyal medyada bir özür mesajı paylaşmasına yol açtı. Kulüp, “FK Arda yönetimi olarak, eski futbolcumuz Petko Ganchev ve yakınlarından büyük bir özür diliyoruz. Kulübümüz, kendisinin vefat ettiğine dair yanlış bir bilgi almıştır. Petko Ganchev’e uzun ve sağlıklı bir ömür diliyoruz ve Arda’nın başarılarını keyifle takip etmesini temenni ediyoruz” şeklinde ifadelerde bulundu.