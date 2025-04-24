Fkö, Başkan Yardımcılığı Kurdu

FKÖ’DEN TARİHİ BİR ADIM

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), 1964 yılında kurulmasından bu yana ilk kez “başkan yardımcısı” pozisyonunun oluşturulmasına ilişkin bir karar aldı. Filistin haber ajansı WAFA’nın aktardığına göre, FKÖ Merkez Konseyi tarafından gerçekleştirilen toplantıda bu önemli karar alındı. Çevrim içi yapılan oturuma 172 üye katılım gösterdi. Toplantı boyunca 170 üye “evet”, 1 üye “hayır”, 1 üye ise “çekimser” oy verdi.

YENİ MAKAMIN GÖREVLERİ

Yeni atanan başkan yardımcısı, FKÖ Yürütme Komitesi Başkan Yardımcılığı ve Filistin Devlet Başkan Yardımcılığı görevlerini bir arada yürütecek. Bu pozisyona atama, yürütme kurulu başkanının önerisi ve kurulun onayı ile üyeler arasından gerçekleştirilecek. Başkan yardımcısı, mevcut başkana vekalet etme ve istifaları kabul etme yetkisine sahip olacak. Filistin Devlet Başkanı ve aynı zamanda Filistin Kurtuluş Örgütü Yönetim Kurulu Başkanı Mahmud Abbas, 4 Mart’ta Kahire’de gerçekleşen Arap zirvesinde Filistin Yönetimi’nde bazı değişiklikler yapma niyetinde olduğunu belirtmişti.