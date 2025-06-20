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Flamengo Chelsea Maçı Canlı Yayın Nerede?

FLAMENGO CHELSEA CANLI İZLEME DETAYLARI

Flamengo ile Chelsea arasındaki maçın heyecanını canlı yayından takip etmek isteyenler, araştırmalar yapıyor. “Flamengo Chelsea maçını canlı izlemek için” haberimizin detaylarındaki bilgileri inceleyerek bu keyfi yaşayabilirsiniz. İyi seyirler!

MAÇ HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Flamengo Chelsea maçı, TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor. Karşılaşma bu akşam saat 21.00’de başlayacak. Maç Philadelphia’daki Lincoln Financial Field Stadyumu’nda gerçekleştirilecek.

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