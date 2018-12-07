Flaş! Fenerbahçe vazgeçti

Fenerbahçe Kulübü, Kasımpaşa ile karşı karşıya geldiği maçta hakem Yaşar Kemal Uğurlu’nun penaltı sonrası kural hatası yaptığı gerekçesiyle başvuruda bulunmuştu.

Kasımpaşa’nın maçın tekrarı için itirazda bulunmama kararı almasının ardından, Fenerbahçe de kural ihlali başvurusundan vazgeçti. Daha önce sportif direktör Damien Comolli’nin isteğiyle maçın tekrarı için çalışma yapan sarı lacivertli kulüp, bunu rafa kaldırdı.

Penaltıda kararın kendi lehlerine olduğunu belirten başkan Ali Koç, Kasımpaşa vazgeçtiği için kendilerinin yapacağı başvurunun ‘durumdan faydalanma’ olarak görüleceğini belirterek başvurunun yapılmamasını istedi. Koç etik olarak mağduriyete uğrayan taraf başvuru yapmazken, kendilerinin tekrar istemesinin etik olarak doğru olmayacağını belirtti.

Başkanın bu görüşüyle Fenerbahçe kural ihlali itirazını geri çekti. Maçın ertesi günü, Kasımpaşa, karşılaşmanın penaltıdan itibaren yeniden oynanmasını, Fenerbahçe ise 1. dakikadan başlatılmasını istemişti.

HÜRRİYET