Flaş iddia! İttifakı, Muharrem İnce bitirdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ayrıldığı 6’lı masayı Muharrem İnce’nin dağıttığı öne sürüldü.

Önce 6’lı masa, ardından Zafer Partisi-Memleket Partisi ittifakı dağıldı. Dikkat çeken gelişme sonrası Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin WhatsApp’tan mesaj atarak hem sohbet grubundan hem de ittifaktan ayrıldığını duyurduğu ortaya çıktı.

Altılı Masa’nın dağılmasının ardından siyasi gündemi hareketlendiren bir diğer olay da Muharrem İnce’nin ‘yedek lastik’ çıkışıyla dahil olduğu ittifaktan ayrılması oldu. Ayrılığın Meral Akşener’le aynı döneme denk gelmesi her ne kadar manidar gözükse de ittifak ortağı Ümit Özdağ tarafından Mansur Yavaş’a adaylık için çağrı yapılması İnce’nin bağları koparmasına giden yolu hızlandırdı. Son olarak, ayrılığın perde arkası de ortaya çıktı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, “Sayın İnce 24 saat önce, ‘Ben bu ittifaktan çekiliyorum, hakkınızı helal edin’ diyerek 4 genel başkanın bulunmuş olduğu gruba bir mesaj attı.” dedi.

Özdağ, Memleket Partisi lideri Muharrem İnce’nin ittifaktan çekilme nedeninin Mansur Yavaş olduğunu ifade ederken, Muharrem İnce de Özdağ’ı eleştirdi.

Ümit Özdağ, “Nedeni bizim Mansur Yavaş’ı adaylığa davet etmemiz. O kendisini aday olarak görüyor. Sayın İnce’nin böyle bir tepki gösterebileceğini tahmin ettim.” dedi.

İnce ise “Ben kimsenin yedek adayı değilim. Başka bir partinin belediye başkanına ‘Gel cumhurbaşkanı ol’ diyebiliyorsan sen partiyi neden kurdun.” dİye konuştu.

İNCE: DOĞRU BULMUYORUM

İnce-Özdağ ittifakı başlamadan biterken, her iki genel başkan da birbirini eleştirdi. İnce, “Ben doğru bulmuyorum. O kendisi bilir. Ben ne oraya giderim. Bu partiyi biz 3-5 milletvekilliği için pazarlık yapalım diye kurmadık.” ifadelerini kullandı.

Özdağ ise “Çok büyük yanlış yaptı. Biz Zafer Partisi olarak hiçbir yerde iş aramadık, ihale peşinde koşmadık” dedi.