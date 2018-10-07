Flaş iddia: Suudi gazeteci elçilikte öldürüldü

5 gündür kayıp olan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili flaş bir iddia öne sürüldü.

Reuters’in iki Türk yetkiliye dayandırdığı haberine göre, 5 gündür kayıp olan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu binasında öldürüldü ve cesedi buradan çıkarıldı.

Yetkililerden biri, “Türk polisinin ilk değerlendirmesine göre, Kaşıkçı İstanbul’daki konsolosluk binasında öldürüldü. Cinayetin önceden tasarlandığına ve cesedin konsolosluk binası dışına taşındığına inanıyoruz” dedi. Türk yetkililer, cinayetin nasıl işlenmiş olabileceğine dair bir bilgi paylaşmadı.

Geçtiğimiz gün Reuters’a konuşan Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosu ise, ülkesinin Kaşıkçı’yla ilgili arama çalışmalarına yardım ettiğini belirtmiş ve olası bir ‘adam kaçırma’ konusuyla ilgili konuşmayı reddetmişti.

‘2 UÇAKLA 15 KİŞİ GELDİ…’

Dün akşam saatlerinde geçen ve emniyet yetkililerine dayandırılan haberde de, gazeteci Kaşıkçı’nın 2 Ekim’de evlilik işlemleri için gittiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğundan bir daha çıkmadığı, Başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul’a gelen ve bir kısmı Suudi yetkili olan 15 Suudi vatandaşının da bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndüklerinin belirlendiğine yer verilmişti.

NE OLMUŞTU?

Salı günü evrak işleriyle ilgili olarak İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluk binasına giren Suudi muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı’dan o saatten beri haber alınamıyor. Kaşıkçı en son konsolosluk binasına girerken görülmüştü.