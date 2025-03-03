Floor Curling Turnuvası Diyarbakır’da Gerçekleşti

DİYARBAKIR’DA FLOOR CURLİNG TURNUVASI DÜZENLENDİ

Diyarbakır’da gerçekleştirilen Floor Curling turnuvasına, 17 ilden 43 okul ve toplamda 120 sporcu katıldı. 4 gün boyunca süren müsabakalarda başarılı olan öğrenciler için bir madalya töreni düzenlendi. Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı faaliyet programında bulunan Floor Curling Gençler Kız – Erkek – Karma Grup müsabakaları neticesinde, kızlar ve karma grup kategorisinde birinciliği Siirt Fatma Zehra Mesleki Teknik Anadolu Lisesi kazandı. Erkekler kategorisinde ise birinci sırayı Van Ahmed-i Hani Anadolu Lisesi aldı.

TÜRKİYE BİRİNCİLİĞİNE KATILMA HAKKI

Yarışmada derece elde eden 14 takım, 09-11 Nisan 2025 tarihlerinde Kayseri’de yapılacak olan Floor Curling Gençler Kız – Erkek – Karma Türkiye Birinciliği müsabakalarına katılmaya hak kazandı. Van Ahmed-i Hani Anadolu Lisesi’nin beden eğitimi öğretmeni Ali Arman, “Diyarbakır ilinde yapılan Floor Curling bölge yarışmasına katıldık buradan güzel derece elde ettik, birinci olduk” dedi. Ayrıca, “9 Nisan’da Türkiye birinciliği için Kayseri’ye gideceğiz. Yoğun bir süreç bizi bekliyor. Daha önce de iyi çalıştık, öğrencilerime teşekkür ediyorum. Organizasyonda emeği geçen herkese, öncelikle Remziye hocama teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Van Ahmed-i Hani Anadolu Lisesi öğrencisi Beytullah Akbaş ise, “Hemen hemen 2 yıla yakın Floor Curling yapmaktayız. Van’da gösterdiğimiz performansla 3 takımda da birincilik yaşadık. Diyarbakır’da da erkekler kategorisinde 1. olduk” açıklamasında bulundu. Kızlar kategorisinde 2. sırayı alan Adana Bahtiyar Vahapzade Sosyal Bilimler Lisesi’nin beden eğitimi öğretmeni Duran Ali Özarslan da, “Adana’da yapılan müsabakalarda ikinci olduk. Bölge olarak Diyarbakır’a geldik, burada da ikinci olarak Kayseri’deki Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandık” diye belirtti. Kilis Mehmet Abdi Bulut Spor Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Büşra Başbenzer, geçen yıl elenmişken bu yıl 4. olarak Kayseri’ye gitmeyi başardıklarını vurguladı ve katkıda bulunan herkese teşekkür etti.

YARIŞMA SONUNDA HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

Kilis Mehmet Abdi Bulut Spor Lisesi öğrencisi Zeynep Melike Oğuztürk, farklı bir alan olduğuna ve tecrübe kazandıklarına dikkat çekti. Diyarbakır temsilcisi Koşuyolu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nin beden eğitimi öğretmeni Fırat Kartay, “Diyarbakır’da yapılan grup müsabakaları olan Floor Curling spor branşımızda hem ev sahipliğimiz hem de misafirperverliğimizle beraber güzel bir şekilde, sorunsuz tamamlamış bulunmaktayız” sözlerini kullandı. “Kayseri’deki Türkiye finalinde ekibimizle daha iyi çalışıp, daha sağlam bir kadro ile orada da inşallah Diyarbakır’ımıza, Türkiye’ye kupasını getirmek nasip olur” dedi.

Yarışma, toplu fotoğraf çekimleri ve halaylarla son buldu.