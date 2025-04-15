Floor Curling Turnuvası Sona Erdi

ETKİNLİKLER SONA ERDİ

Afyonkarahisar’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün düzenlediği Floor Curling Turnuvası, Mustafa Abi Spor Salonu’nda final müsabakalarıyla tamamlandı. Final müsabakasının ardından yapılan ödül töreninde, dereceye giren takımlara madalyaları verildi.

SPORUN ÖNEMİ VURGULANDI

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, etkinliklerin ardından yaptığı açıklamada, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle gerçekleştirdiğimiz bu organizasyonla, çocuklarımızın sporla iç içe bir bayram geçirmesini hedefledik. Curling, özellikle son yıllarda gençler arasında ilgi gören, strateji ve takım çalışmasını teşvik eden bir spor dalı. Bugün burada çocuklarımızın gösterdiği performans, spora olan ilgilerinin ne denli yüksek olduğunu bizlere bir kez daha göstermiştir” dedi.