Haberler

Floor Curling Turnuvası Sona Erdi

ETKİNLİKLER SONA ERDİ

Afyonkarahisar’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün düzenlediği Floor Curling Turnuvası, Mustafa Abi Spor Salonu’nda final müsabakalarıyla tamamlandı. Final müsabakasının ardından yapılan ödül töreninde, dereceye giren takımlara madalyaları verildi.

SPORUN ÖNEMİ VURGULANDI

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, etkinliklerin ardından yaptığı açıklamada, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle gerçekleştirdiğimiz bu organizasyonla, çocuklarımızın sporla iç içe bir bayram geçirmesini hedefledik. Curling, özellikle son yıllarda gençler arasında ilgi gören, strateji ve takım çalışmasını teşvik eden bir spor dalı. Bugün burada çocuklarımızın gösterdiği performans, spora olan ilgilerinin ne denli yüksek olduğunu bizlere bir kez daha göstermiştir” dedi.

ÖNEMLİ

Haberler

Erzincan’da Güvenlik Bilgilendirme Yapıldı

Erzincan'da polis, okullarda kişisel güvenlik, suçtan korunma ve trafik güvenliği üzerine bilgilendirme etkinlikleri gerçekleştirdi. Bu faaliyetlerle öğrencilerin güvenlik bilincinin artırılması hedefleniyor.
Haberler

Trump Yönetimi, Harvard İle Karşı Karşıya. Harvard, Talep Edilen Değişiklikleri Reddetti. Bağışları 53.2 Milyar Dolar. Hükümet, Fonları Dondurdu. Anti-Semitizmle Mücadele Sorunlu. Üniversiteler Yasalara Uymalıdır

ABD'de Trump yönetimi, Harvard Üniversitesi'ne federal fonları dondurma tehdidinde bulundu. Üniversite, hükümetin akademik bağımsızlığa müdahale ettiğini belirtti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.