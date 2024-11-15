Floransa’da Turizm Sınırlamaları Getirildi

PLANDA YENİ DÜZENLEMELER

Belediye Başkanı Sarah Funaro tarafından önerilen plan onaylandı. Bu planda, turist rehberlerinin, araç trafiğinin kısıtlandığı bölgelerde ziyaretçileri taşımak için giderek daha fazla kullanılan golf arabaları gibi araçlar için bazı sınırlamalar getirilecek. Ayrıca, tur rehberlerinin amplifikatör ve hoparlör kullanması da yasaklanıyor. Bu tür uygulamalar, hem ziyaretçilere hem de Floransa’daki sakinlere daha sürdürülebilir bir yaşam sunmak için alınıyor.

ŞEHİRİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HEDEFİ

Belediye, “Şehir, yalnızca beş kilometrekarelik bir alanda yoğunlaşan özel turist kullanımına yönelik faaliyetlerin ve araçların baskısını daha fazla kaldıramaz hale geldi” şeklinde bir açıklama yaptı. Bu açıklama, şehirdeki turizm faaliyetlerinin sürdürülebilirliğine dikkat çekiyor ve alınan önlemlerin arkasındaki gerekçeyi ortaya koyuyor. Floransa’da yapılan bu düzenlemelerin, hem şehirdeki yaşam kalitesini artırması hem de ziyaretçilere daha iyi bir deneyim sunması hedefleniyor.