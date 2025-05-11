Flöre Şampiyonası Fethiye’de Gerçekleşti

FLÖRE TÜRKİYE ŞAMPİYONASI TAMAMLANDI

Eskrimde alt yaş gruplarında düzenlenen Flöre Türkiye Şampiyonası, Muğla’nın Fethiye ilçesinde başarıyla sona erdi. Beşkaza Spor Salonu’nda gerçekleştirilen bu önemli etkinlikte, 10, 12 ve 14 yaş altı kategorilerinde toplamda 500 sporcu mücadele etti.

ŞAMPİYONLAR BELİRLENDİ

Şampiyonada 14 yaş altında kızlarda Beril Demir, erkeklerde Ahmet Sarp Kahya, 12 yaş altında kızlarda Derin Taşpınar, erkeklerde Aras Bilgiler, 10 yaş altında ise kızlarda Ada Güneş, erkeklerde Aren Akbaş şampiyonluk elde etti. Dereceye giren sporcular, düzenlenen bir törenle madalya ve ödüllerini aldı.