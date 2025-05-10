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Flöre Türkiye Şampiyonası Başladı, 500 Sporcu

FLÖRE TÜRKİYE ŞAMPİYONASI FETHİYE’DE BAŞLADI

Eskrimde alt yaş gruplarında Flöre Türkiye Şampiyonası, Muğla’nın Fethiye ilçesinde başladı. Beşkaza Spor Salonu’nda gerçekleştirilen bu önemli etkinliğe, 10, 12 ve 14 yaş altı kategorilerinde toplam 500 sporcu katılıyor.

GENÇ SPORCULAR PİSTE ÇIKTI

Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı Abdurrahman Karataş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eskrimin en genç sporcularının şu an sahada olduğunu ifade etti. Karataş, “Yıldız sporcuların son adımları. Buradan yetişen sporcularımız başarılarıyla inşallah milli takımda yer bulacaklar.” şeklinde konuştu. Ayrıca Abdurrahman Karataş, Mersin’de epe branşında müsabakaların devam ettiğini de dile getirdi.

ŞAMPİYONA YARIN SONA ERECEK

Bu prestijli şampiyona, genç yeteneklerin performans sergilediği heyecan dolu anlara sahne oldu ve etkinlik yarın sona erecek.

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