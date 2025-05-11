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Flöre Türkiye Şampiyonası Fethiye’de Tamamlandı

FETHİYE’DE FLORE ŞAMPİYONASI GERÇEKLEŞTİ

Eskrimdeki alt yaş gruplarında Flöre Türkiye Şampiyonası, Muğla’nın Fethiye ilçesinde başarıyla tamamlandı. Beşkaza Spor Salonu’nda gerçekleştirilen bu şampiyonada, 10, 12 ve 14 yaş altı kategorilerinde toplamda 500 sporcu kıyasıya mücadele etti.

ŞAMPİYONALAR BELİRLENDİ

Flöre branşında 14 yaş altı kategorisinde kızlarda Beril Demir ve erkeklerde Ahmet Sarp Kahya, 12 yaş altında ise kızlarda Derin Taşpınar ve erkeklerde Aras Bilgiler, 10 yaş altında kızlarda Ada Güneş ve erkeklerde Aren Akbaş şampiyon olarak öne çıktı. Dereceye giren sporculara, şampiyona sonrasında düzenlenen törenle ödülleri ve madalyaları takdim edildi.

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