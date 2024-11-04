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Flores Adası’nda Volkanik Patlama: 9 Ölü

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VOLKANİK PATLAMA VE SONRASI

Endonezya’nın Flores adasında meydana gelen volkanik patlama sonucunda ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti. Endonezya Afet Yönetim Ajansı, ülkenin uzak adalarından biri olan Flores’te bulunan Lewotobi Laki Laki Dağı’nda bu patlamanın gerçekleştiğini bildiriyor.

LAV AKINTILARININ ETKİSİ

Patlama sonrasında oluşan lav akıntıları, çevredeki bir köye ulaştı ve burada manastır ile birlikte birkaç evi ateşe verdi. Bu olay, yerel halk üzerinde büyük bir korku ve endişe yarattı. Olayın sebepleri ve olası etkileri ile ilgili incelemeler sürüyor.

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