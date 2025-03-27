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Florida’da Boğa Yılanının Midesinde Timsah Bulundu

GÖRÜNTÜLER BİLİM DÜNYASINI ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

ABD’nin Florida eyaletinde meydana gelen olay, bilim insanlarını şaşkınlık içinde bıraktı. Hareket edemediği için yaşamını yitiren bir boğa yılanı üzerinde yapılan incelemeler sırasında, hayvanın midesinde 1.5 metre uzunluğunda bir timsah bulundu.

UZMANLAR OPERASYON SIRASINDA ŞAŞIRDI

5.5 metre uzunluğundaki boğa yılanı, uzmanlar tarafından kameralar eşliğinde operasyona alındı. Operasyon sırasında, dev boyutlardaki bir timsahı yediğini fark eden uzmanlar, durumu kayıt altına aldı.

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