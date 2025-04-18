Florida’da Saldırı: 2 Ölü, 6 Yaralı

FLOİRDA’DA SİLAHLI SALDIRI

ABD’nin Florida Eyalet Üniversitesi’nde gerçekleştirilen bir silahlı saldırıda iki kişi hayatını kaybetti, altı kişi yaralandı. Leon Bölgesi Şerifi Walt McNeil ve polis Jason Trumbower, yaptıkları basın toplantısında saldırıya ilişkin ayrıntıları paylaştı. McNeil, şerif yardımcısının 20 yaşındaki oğlu Phoenix Ikner’in gözaltına alındığını ifade ederek, şüphelinin annesine ait olan silahı kullanarak saldırıyı gerçekleştirdiğini aktardı.

ÖLENLER ÖĞRENCİ DEĞİL

Trumbower, saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısının ikiye çıktığını ve bu kişilerin üniversite öğrencisi olmadığını duyurdu. Yetkililer, yaralanan altı kişinin hastanede tedavi altında olduğunu belirtti.