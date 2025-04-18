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Florida’da Silahlı Saldırı: 2 Ölü, 6 Yaralı

SALDIRIYLA İLGİLİ DETAYLAR PAYLAŞILDI

ABD’nin Florida Eyalet Üniversitesi’nde meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi ise yaralandı. Leon Bölgesi Şerifi Walt McNeil ile polis Jason Trumbower, yaptıkları basın toplantısında olaya dair detayları aktardı. McNeil, şerif yardımcısının 20 yaşındaki oğlu Phoenix Ikner’in gözaltına alındığını ifade ederek, şüphelinin annesine ait silahı kullanarak bu saldırıyı gerçekleştirdiğini açıkladı.

Trumbower, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 2’ye yükseldiğini belirtti ve bu kişilerin üniversite öğrencisi olmadığını vurguladı. Ayrıca, yaralanan 6 kişinin hastanede tedavi süreçlerinin devam ettiğini bildirdi. Bu trajik olay, çevredeki toplulukta derin bir üzüntü yarattı.

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