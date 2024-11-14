GALATASARAY BAŞKANI DURSUN ÖZBEK’İN AÇIKLAMALARI

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, gündemdeki gelişmelerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Divan kurulunda yaptığı konuşmada, tesis değişikliği sürecini detaylandırdı. Özbek, “Florya ile ilgili, ihale komisyonumuzun çalışmaları bitti. Florya’nın ihaleye çıkması için tarih vermek istemiyorum ama en kısa sürede bunu planlıyoruz” dedi.

FLORYA’DAN KEMERBURGAZ’A GEÇİŞ

Özbek, Kemerburgaz’daki çalışmaların son aşamaya geldiğini belirtti. Başkan, “Kemerburgaz’da şu an son rötuşlar yapılıyor. Yakında ‘Florya’ya veda, Kemerburgaz’a merhaba’ partileri düzenleyeceğiz” ifadeleriyle bu geçişin coşkusunu vurguladı. Galatasaray camiası, yeni tesislerdeki bu değişiklik için heyecanlanıyor.