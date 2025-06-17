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Fluminense Borussia Dortmund Maçı Canlı Yayın

FLUMINENSE BORUSSIA DORTMUND MAÇINI CANLI İZLEME İMKANLARI

Fluminense Borussia Dortmund karşılaşmasını izlemenin yollarını arayan futbolseverler için detaylar burada. Maçın heyecanına ortak olmak isteyenler, Fluminense Borussia Dortmund maçı için “canlı yayın” başlığı altında yer alan bilgileri keşfedebilir. Maçtan keyif almak için gerekli bilgilere aşağıda ulaşabilirsiniz.

MAÇIN ZAMANI VE YERİ

Fluminense Borussia Dortmund maçı, bu akşam saat 19.00’da başlayacak. Karşılaşma, East Rutherford’da bulunan MetLife Stadyumu’nda gerçekleşecek. Maçı TRT 1 kanalından canlı izleyebilirsiniz. İyi seyirler dileriz!

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