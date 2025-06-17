Fluminense Borussia Dortmund Skoru 0-0

FİNALLERDE DURUM NE?

Fluminense ve Borussia Dortmund arasındaki maçta durum 0-0 olarak devam ediyor. Maçın akışıyla ilgili gelişmeler ve goller için canlı maç anlatımı takip ediliyor.

CANLI YAYIN İMKANI

Fluminense Borussia Dortmund karşılaşmasını TRT 1 üzerinden canlı olarak izlemek mümkün. Maç bu akşam saat 19.00’da başlayacak.

MAÇIN YERİ VE ZAMANI

Maç, East Rutherford’da yer alan MetLife Stadyumu’nda gerçekleştirilecek. İzleyiciler, bu heyecan dolu karşılaşmayı kaçırmamak için ekran başında olacak.