Flynas, Trabzon’a Acil İniş Yaptı

UÇAK ACİL İNİŞ YAPTI

Trabzon Havalimanı’ndan Cidde seferini gerçekleştiren Flynas’a ait Airbus A320 tipi yolcu uçağı, motor arızası nedeniyle Giresun semalarına geri dönerek aynı havalimanına acil iniş yaptı. Uçak, Trabzon Havalimanı’na güvenli bir şekilde teker koyarken, bu an cep telefonu kameraları ile kaydedildi. Uçak, 169 yolcu ve mürettebatla birlikte saat 19.40’ta havalandıktan kısa bir süre sonra motor problemsi yaşadı.

ACİL İNİŞ İZNİ ALINDI

Giresun semalarından geri dönmek zorunda kalan uçağın kaptan pilotu, Trabzon Havalimanı’na acil iniş izni talep etti. Alınan güvenlik önlemlerinin ardından uçak, saat 20.18’de herhangi bir sorun yaşamadan iniş yaptı. Tüm yolcular ve mürettebat güvenli bir şekilde uçaktan tahliye edildi. Aralarında çoğu Körfez ülkelerinden gelen turistlerin bulunduğu yolcular, havalimanında bekletilirken, uçağın bulunduğu alanda teknik ekip onarım ve inceleme çalışmalarına başladı.

BAKANLIKTAN KONUYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, uçağın kalkışından sekiz dakika sonra yaşanan motor arızasına dair yazılı bir açıklama yaptı. “Flynas Havayolu Şirketi’ne ait Trabzon – Cidde seferini yapan uçak, kalkıştan 8 dakika sonra motor arızası nedeniyle saat 19.49’da acil durum bildirmiştir. Uçak, verilen talimat doğrultusunda 11 numaralı piste yönlendirilmiş ve saat 20.18’de acil inişini sorunsuz şekilde tamamlamıştır. Uçakta bulunan 169 yolcu ve mürettebatın sağlık durumları iyidir” denildi.