FMO, Türkiye’de NASIRA+ programını başlatıyor

HOLLANDALI KALKINMA BANKASI TÜRKİYE’DE NASIRA+ PROGRAMINI HAYATA GEÇİRİYOR

Hollanda Kalkınma Bankası (FMO), Avrupa Birliği destekli risk paylaşım programı NASIRA+’yı Türkiye’ye getirmeye yönelik adımlar atıyor. Avrupa Komisyonu ve Hollanda hükümeti tarafından desteklenen MASSIF Fonu ile finanse edilen bu program, 2025 yılı son çeyreğinde uygulamaya geçmeyi hedefliyor. Program, krediye erişimde sıkıntı yaşayan kesimlere finansman sağlama amacını güdüyor ve Türkiye’deki ilk uygulayıcı olarak FMO’nun uzun yıllardır iş birliği yaptığı Şekerbank’ın öne çıkması bekleniyor. FMO, Türkiye’de finansal kapsayıcılıkta stratejik bir ortak olarak gördüğü Şekerbank aracılığıyla, AB destekli kredi garanti programı NASIRA’yı ülkeye sunmayı planlıyor.

PROGRAMIN DETAYLARI VE HEDEFLERİ

Yapılan açıklamalara göre, NASIRA+ programının ikinci fazında, 200 milyon euroya kadar bir kredi portföyü garanti desteği, 2025 yılı itibarıyla uygulanmaya başlayacak. İlerleyen süreçte, Şekerbank’ın yanı sıra diğer Türk bankalarının da dahil edilmesi planlanan bu program, özellikle finansmana erişimde zorlanan küçük çiftçiler ile tarım değer zincirindeki mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelere destek olmayı amaçlıyor. FMO Yatırımdan Sorumlu Başkanı Huib-Jan de Ruijter ile Şekerbank Genel Müdürü Aybala Şimşek Galpin, 2024 Kasım ayında, FMO liderliğinde yurt dışındaki altı uluslararası finans kuruluşundan Şekerbank’a sağlanan 160 milyon dolar kredi ile ilgili basın toplantısı düzenleyerek, NASIRA+ programının detaylarını paylaştılar.

STRATEJİK ORTAKLIK VURGUSU

Huib-Jan de Ruijter, “Şekerbank’ı uzun vadeli stratejik bir iş ortağı olarak görüyoruz” diyerek, Avrupa Komisyonu ve Hollanda hükümeti tarafından finanse edilen NASIRA risk paylaşım programının Türkiye’de de uygulanacak olmasının önemini vurguladı. Türkiye’nin programda önemli bir odak ülke olacağının altını çizen Ruijter, NASIRA+ sayesinde finansal kuruluşların daha riskli alanlarda kredi sağlamasının teşvik edileceğini belirtti. Bu programla birlikte, tarım alanındaki küçük ölçekli müşteriler ile çevresel sürdürülebilirliğe yönelik girişimlerin destekleneceğini söyledi.

TÜRKİYE’DE UZUN VADELİ YATIRIM HEDEFİ

FMO’nun Türkiye’de 30 yılı aşkın bir süredir finansal kapsayıcılığı ve sürdürülebilir tarımı desteklediğini ifade eden Huib-Jan de Ruijter, Türkiye’deki portföylerini 640 milyon eurodan 1 milyar euroya çıkarmayı hedeflediklerini duyurdu. Şekerbank Genel Müdürü Aybala Şimşek Galpin ise, bankanın köklü şube ağı ve uluslararası kaynaklarıyla kırsal bölgelerdeki küçük işletmelere ulaşmadaki anahtar rolüne vurgu yaparak, “Son bir yılda uluslararası kaynakları iki katına çıkardık” dedi. Galpin, bu finansmanın önemli bir kısmının KOBİ’ler ve çiftçiler için sağlandığını belirtti.

KREDİ GARANTİ PROGRAMININ FAYDALARI

Galpin, NASIRA kredi portföy garanti programı sayesinde bankaların, finansmana erişimde zorlanan gerçek ihtiyaç sahiplerine daha fazla destek sağlayabileceğini ifade etti. Ayrıca, yıl başından bu yana tarım kredilerinde sektörün 3 katına yakın bir büyüme elde edildiğini ve bu desteğin büyük oranda kırsal alanlara ulaştığını belirtti. Böylelikle, 10 bine yakın çiftçi ve KOBİ’ye 6,2 milyar TL’lik finansman sağlandığı bilgisi verildi.