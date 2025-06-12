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Foça Açıklarında 41 Göçmen Kurtarıldı

FOÇA AÇIKLARINDA DÜZENSİZ GÖÇMENLER KURTARILDI

İzmir’in Foça ilçesi açıklarında 41 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, ilçe açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir lastik bot motor arızası nedeniyle sürüklendi ve yardım talep edildi. Bu durum üzerine bölgeye sahil güvenlik botu görevlendirildi.

Sahil Güvenlik Ekipleri Harekete Geçti

Ekipler, lastik bottaki 41 düzensiz göçmeni başarılı bir şekilde kurtardı. Kurtarılan düzensiz göçmenler, gerekli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Olay, bölgedeki göçmen kurtarma çalışmalarının önemini bir kez daha ortaya koydu.

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