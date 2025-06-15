Foça’da 4 Şüpheli Yangın Nedeniyle Gözaltında

GÖZALTI VE TUTUKLAMA SÜRECİ

İzmir’in Foça ilçesinde 14 Haziran’da meydana gelen orman yangınıyla ilgili olarak 4 kişi gözaltına alındı. Bu şüphelilerden biri tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yangın, Foça ilçesindeki Yeniköy Mahallesi’nde bulunan bir bahçede, 4 şahsın kaynak makinesiyle çalıştığı sırada başladı.

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI

Kısa sürede geniş bir alana yayılan yangına müdahale etmek için bölgeye hemen ekipler sevk edildi. Yangın, akşam saatlerinde yapılan yoğun çalışmalar sonucu kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangına sebep oldukları ileri sürülen şüpheliler M.E., Ö.O., O.Y. ve S.G.O., “Taksirle Yangına Neden Olma” suçlamasıyla gözaltına alındı.

MAHKEME SÜRECİ VE SONUCU

Bugün adliyeye sevk edilen şüpheliler, mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, M.E., Ö.O. ve O.Y. hakkında adli kontrol şartıyla serbest bırakma kararı verirken, S.G.O. isimli şüpheli tutuklanarak Şakran 3 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. Yangınla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği belirtildi.