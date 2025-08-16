Foça’da Jandarma Yüksek Teknoloji Kullanıyor

YAZ SEZONUNDA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILIYOR

Yaz aylarında nüfusu 200 bine ulaşan Foça’da, Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı birimler, güvenlik önlemlerini artırmak için yüksek teknoloji kullanımına geçiyor. Foça İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Hakan Arıkan, özellikle yapay zeka destekli akıllı sistemler ile kurulan “teknolojik kalkan” hakkında bilgi verdi. İlçe Jandarma Komutanı, Foça’nın yaz aylarında karşılaştığı yoğunluk göz önüne alındığında, buradaki yerleşik halkın ve ziyaretçilerin can ve mal güvenliğini korumak için teknolojik sistemlerin sahadaki fiziksel unsurlarla bütünleştirildiği yeni güvenlik konseptini açıkladı.

YAPAY ZEKAYLA GÜÇLENDİRİLMİŞ GÜVENLİK SİSTEMİ

Bu yeni konseptin temel unsuru, yapay zeka ile desteklenen Kent Güvenlik Yönetim Sistemi’nin (J/KGYS) kurulumudur. Arıkan, “Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde sorumluluk bölgemizde 21 noktaya, yapay zeka destekli 96 adet Jandarma Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (J/KGYS) kamerası kurulumu tamamlanmıştır. Bu sistem, plaka tanıma, olağandışı davranışların tespiti gibi özellikleriyle aranan kişilerin yakalanmasına ve olayların aydınlatılmasına önemli katkı sağlıyor” dedi. Ayrıca, yerel imkanlarla 66 noktada 198 güvenlik kamerası daha kurulduğu ve kırsal alanlarda göçmen kaçakçılığı ile kaçak kazı olaylarını önlemek amacıyla fotokapanların devreye alındığı ifade edildi. Yüksek teknolojiye ek olarak geleneksel saha denetimleri de bu sistemle sürekli bir biçimde entegre bir şekilde sürdürülüyor.

SAHİLLERDE GÜVENLİK TEDBİRLERİ

Jandarma Trafik Timlerinin, alkollü araç kullanımı, hız ihlalleri ve ehliyetsiz sürüş gibi konulara odaklandığı belirtildi. Özellikle sahil güvenliğine özel önem veriliyor. “Yoğun dönemlerde sahillerde yaya, motosikletli ve atlı devriyelerimizle, diğer zamanlarda ise motorlu devriyelerimizle vatandaşlarımızın güvenliğini sağlıyoruz” ifadesi kullanıldı. Ayrıca, vatandaşların jandarmanın çabalarına katkıda bulunabileceği belirttilerek, telefon ve sosyal medya dolandırıcılığı konularında da dikkatli olmaları gerektiği hatırlatıldı. “Hayatın olağan akışına aykırı” olan taleplere itibar edilmemesi ve şüpheli durumlarda Jandarma Karakoluna başvurulması istendi.

ORMAN YANGINLARINA KARŞI UYARI

Jandarma Binbaşı Hakan Arıkan, açıklamalarının sonunda Foça’nın orman yangınları açısından ülkenin en hassas bölgelerinden biri olduğuna dikkat çekti. Arıkan, “Bölgemiz, bitki örtüsü ve iklim koşulları nedeniyle özellikle Haziran ve Ekim ayları arasında yangın riski taşımaktadır. Yılların emeği olan ormanlarımızın ve içindeki canlıların yok olmaması için burada yaşayan ve tatil yapan tüm vatandaşlarımızın yangın hassasiyetiyle hareket etmesini, yangını tetikleyecek davranışlardan kaçınmasını ve çöplerini bilinçsizce doğaya atmamasını önemle rica ediyoruz” sözleriyle konuşmasını tamamladı.