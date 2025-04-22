Foça’da Kahvehanede Silahlı Saldırı Yapıldı

İHALEDEKİ SİLAHLI SALDIRI

İzmir’in Foça ilçesine bağlı Bağarası Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde bir kahvehanede silahlı saldırı gerçekleştirildi. Bu olayda bir kişi ayağından yaralandı. Alınan bilgiye göre, saldırı saat 20.30 civarında Kazım Dirik Mahallesi’ndeki Bağarası Pazaryeri’nde bulunan bir kahvehanede meydana geldi. Aykut G. (35) ve Aycan G. (42) isimli şahıslar, kahvehanede oturan Melih B.’ye (24) ateş açtı.

OLAY SONRASI YAPILAN MÜDAHALELER

Açılan ateş sonucunda sağ ayak bileğinden yaralanan Melih B, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılmasının ardından Foça Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayın hemen ardından, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar başlatıldı. Olay yerinden kaçan şüphelilerden Aycan G. gözaltına alındı. İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri, kahvehanede ve çevresinde detaylı incelemelerde bulundu.

SALDIRININ NEDENİ HENÜZ BELİRSİZ

Saldırının sebebi henüz netlik kazanmazken, jandarma olayla ilgili geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı. Bu durum, hem yerel halkı hem de yetkilileri tedirgin eden bir konu olarak öne çıkıyor. Olayın aydınlatılması için araştırmalar devam ediyor.