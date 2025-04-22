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Foça’da Kavgada Bir Kişi Yaralandı

SİLAHLI KAVGA SONUCUNDA YARALANMA OLDU

İzmir’in Foça ilçesinde meydana gelen silahlı çatışmada bir kişi yaralandı. Kazım Dirik Mahallesi’ndeki bir kıraathanede, Aykut G. (35), Aycan G. (42) ve Melih B. (24) arasında başlayan bir tartışma, hızla kavgaya dönüştü. Olayın seyri sırasında Melih B. silahla ayağından vurulup yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Melih B. ambulansla Foça Devlet Hastanesi’ne götürüldü ve durumunun hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Jandarma ekipleri, olay sonrası kaçan şüphelilerden Aycan G.’yi gözaltına aldı. Şüpheli Aykut G.’yi yakalama çalışmaları ise devam ediyor.

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