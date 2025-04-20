Foça’da Oğul, Annesini Vurdu. Gözaltında

OLAYIN GEÇMİŞİ
İzmir’in Foça ilçesinde, eski TBMM Başkanvekili Ahmet Fehmi Işıklar’ın oğlu, annesini silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, Hacıveli Mahallesi’ndeki ikametten silah sesi yükselmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yapılan incelemelerde, 18. ve 19. dönem milletvekili Ahmet Fehmi Işıklar’ın eşi Gülay Işıklar’ın (55) yaşamını yitirdiği tespit edildi.
GÖZALTINA ALMA PROSEDÜRÜ
Jandarma ekipleri, çiftin oğlu C. Işıklar’ı (28) gözaltına aldı. Şüphelinin, annesini kazara vurduğuna dair ilk ifadesinin alındığı öğrenildi. Olayın detayları, yetkili mercilerce araştırılmaya devam ediliyor.