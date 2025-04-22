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Foça’da Saldırı; Bir Yaralı Var

SİLAHLI SALDIRI OLAYI

İzmir’in Foça ilçesi Bağarası Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde bir kahvehaneye gerçekleştirilen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı. Olay, akşam saat 20.30 sıralarında Kazım Dirik Mahallesi’ndeki Bağarası Pazaryeri’nde bulunan bir kahvehanede gerçekleşti. Olayda, Aykut G. (35) ve Aycan G. (42) isimli şahıslar, kahvehanede oturan Melih B.’ye (24) ateş açtı.

KURBANIN DURUMU

Açılan ateş sonucu Melih B, sağ ayak bileğinden yaralanarak ilk müdahale için olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Foça Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayın ardından, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar başladı. Olay yerinden kaçan şüphelilerden biri olan Aycan G. gözaltına alındı.

İNCELEMELER VE SORUŞTURMA

İhbar üzerine olay yerine intikal eden jandarma ekipleri, kahvehanede ve çevresinde kapsamlı incelemeler yaptı. Saldırının nedeni henüz belirlenemezken, jandarma konuya ilişkin geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

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