Foça’da Trafik Kazası, 4 Yaralı

KAZADA 4 KİŞİ YARALANDI

İzmir’in Foça ilçesinde bir otomobilin kontrolden çıkarak karşı şeritteki bir araçla çarpışması sonucunda, aralarında 3 yaşındaki bir çocuk da bulunan toplamda 4 kişi yaralandı. Olayın ardından yapılan kontrollerde, yasal sınırın yaklaşık dört katı alkollü olduğu belirlenen sürücü gözaltına alındı. Kaza, akşam saat 20.00 civarında Foça’nın Fatih Mahallesi Oruç Reis Caddesi Sazlıca mevkiinde gerçekleşti.

KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL HIZLA ÇARPŞTI

Edinilen bilgilere göre, S.D. (26) yönetimindeki 35 BJJ 424 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu karşı şeride geçti. Bu durum, S.D.Ö. (48) idaresindeki 06 GE 4930 plakalı başka bir araçla kafa kafaya çarpışmaya neden oldu. Çarpışmanın etkisiyle, araç içinde bulunan sürücü S.D.Ö. ile birlikte yolcular A.Ö. (16), Z.K.Ç. (26) ve 3 yaşındaki K.L.Ç. (3) yaralandı.

YARALILARA MÜDAHALE EDİLDİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı ve ardından ambulanslarla çevredeki devlet hastanelerine kaldırıldılar. Yapılan kontrollerde yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazanın ardından Jandarma Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimde, sürücü S.D.’nin 1.98 promil alkollü olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan sürücü hakkında adli tahkikat başlatıldı.