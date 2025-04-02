Folcarelli: “Hafta Sonu Maçımız Önemli”

FOLCARELLİ’DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Trabzonspor’un oyuncusu Tim Jabol-Folcarelli, hafta sonu Fenerbahçe ile oynayacakları maçın büyük öneme sahip olduğunu ifade etti. Folcarelli, “Bugün kazandık, bizim için önemli olan buydu. Bir sonraki maçımızı düşüneceğiz. Ona odaklanacağız. Hafta sonu taraftarın bizden beklentisini biliyoruz. Bizim beklentimiz de iyi bir oyunla iyi bir sonuç alabilmek” dedi.

KUPA MAÇINDA ZOR ANLAR

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Trabzonspor, Bodrum FK ile mücadele etti. Normal süresi 2-2 sona eren karşılaşmayı, uzatma dakikalarında bulduğu golle 3-2 kazanarak yarı finale adını yazdırdı. Maç sonrası basın toplantısında Folcarelli, Bodrum FK maçının zorluk derecesinin farkında olduklarını belirtti ve “Öncelikle kazandığımız maç için çok mutluyuz. Maç öncesinde bunun zor olacağını biliyorduk. Uzunca bir süre 10’a 9 oynamak zorunda kaldık ama turu geçtiğimiz için mutluyuz” şeklinde konuştu.

SAĞLIK DURUMU VE ADAPTASYON SÜRECİ

Folcarelli, sağlık durumu ve adaptasyon sürecine de değinerek, “Adaptasyon sürecim iyi gidiyor. İlk haftalarda sıkıntılar yaşadım; bir sakatlık geçirmiştim. Sakatlık sonrası takım arkadaşlarıma destek olamamak zor bir süreçti ama şu an gayet sağlıklıyım, iyi gidiyorum. İlk dakikalarımı almaya başladım, bu durum beni mutlu ediyor” dedi.

HAFTA SONUNA ODAKLANDIK

Hafta sonu gerçekleşecek olan önemli maç için takımlarının sıkı çalıştıklarını vurgulayan Folcarelli, “Yeni hocamızla birlikte çok iyi çalışıyoruz. Tüm takım arkadaşlarım en iyisini vermeye çalışıyor. Maç başladığında elimizden gelenin en iyi başarısını gösterebilmek adına hazırız. Ancak biz her maçı ayrı değerlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.