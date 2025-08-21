Folkart Orion, İzmir’de yeni yaşam alanı

ORİON PROJESİ SATIŞA HAZIRLANIYOR

Folkart, 1.2 milyar dolarlık yatırım değeriyle ORİON Projesi’ni satışa hazırlıyor. Projede, farklı büyüklüklerde yaklaşık 1000 konut, Medical Park Hastanesi, beş yıldızlı bir otel, bu otele bağlı hizmet sunacak özel bir rezidans kulesi, geniş ticari alanlar ve modern bir ofis kulesi yer alıyor. Lansman için planlanan tarih ise kasım ya da aralık ayları. Folkart, satışa yönelik ön talep toplama sürecini başlattıktan sonra, bu projenin lansmanını gerçekleştirmeyi hedefliyor.

MODERN YAŞAM KONSEPTİ SUNULUYOR

Folkart ORİON, İzmir’de çağdaş yaşamın tüm olanaklarını Bir araya getiren yeni bir yaşam merkezi sunma amacında. Proje için hazırlanan farklı konseptler arasında, uluslararası ödüllere sahip TAGO Mimarlık tarafından tasarlanan proje tercih edilmiştir. Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, “Hayat buna değer” diyerek projeye olan inancını ifade ediyor. Sancak, her yeni projede estetiği ve işlevselliği önceliklendirdiklerini vurguluyor ve İzmir’in en büyük gayrimenkul yatırımını gerçekleştirdiklerini belirtiyor.

İNŞAAT FAALİYETLERİ HIZLA DEVAM EDİYOR

Folkart, İzmir Yeni Kent Merkezi’ndeki 1.2 milyar dolarlık yatırımın inşaat sürecinde 15 aydır süren zemin altı derin temel çalışmalarını tamamladı. Zemin iyileştirme işlemleri de sona erdi ve temel üstü imalatlara geçildi. Projenin inşaat faaliyetlerinin önümüzdeki aylarda hız kazanması bekleniyor.

DENeyim OFİSİ ÖZEL TASARIMIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Folkart ORİON projesinde, iki katlı bir alanda konumlanan Deneyim Ofisi dikkat çekiyor. Toplam 1350 metrekarelik alanda hazırlanan bu ofis, sektörde birçok ilki barındırıyor. Deneyim Ofisi’nde, Türkiye’de ilk kez sergilenecek olan 46 metrekare büyüklüğünde bir maket yer alıyor. Ayrıca, ünlü iç mimar Esra Kazmirci tarafından tasarlanan örnek dairelerde, müşteri deneyimini artırmayı hedefliyor.

MODERN ŞEHİR YAŞAMINA YENİ BİR SOLUK

Folkart ORİON, İzmir Yeni Kent Merkezi’nin prestijli lokasyonunda, modern şehir yaşamının ihtiyaçlarını tek bir merkezde bir araya getirecek bir proje olarak yükselmeyi amaçlıyor. Mimar Gökhan Altan Altuğ’un liderliğindeki TAGO Mimarlık imzasını taşıyan proje, yeşil alanlarla zenginleştirilmiş ve çeşitli sosyo-kültürel alanlar içerecek. Projede yer alacak mekanlar arasında dinlence, eğitim, kültürel etkinlikler ve spor imkanları da bulunacak.

İSTİHDAM OLANAKLARI SUNUYOR

Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, “Bu mega proje, Güzel İzmir’imize yakışan, estetik bir çizgiye sahip olacak.” diyerek büyük bir heyecan duyduklarını ifade etti. ORİON projesinin, inşaat faaliyetleri süresince toplamda 5 bin kişiye istihdam sağlaması öngörülüyor. Folkart, ekim ayında talep toplayarak ön satış sürecine başlayacaklarını açıkladı.