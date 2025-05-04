Fomget Galatasaray’ı 4-2 Yendi

FOMGET GENÇLİK ŞAMPİYON OLDU

Turkcell Kadınlar Süper Lig’in 26. ve son hafta maçında Fomget Gençlik, Galatasaray’ı kendi sahasında konuk etti. Osmanlı Stadyumu’nda gerçekleştirilen mücadeleyi Fomget Gençlik, 4-2’lik skorla kazandı. Fomget’e galibiyeti getiren goller, 33. dakikada Abideen Suliat, 37. dakikada Oriana Altuve, 40. dakikada Abigail Kim ve 56. dakikada Milica Mijatovic tarafından atıldı. Galatasaray ise gollerini, 43. dakikada Kristoffersen ve 52. dakikada Oluwatosin Demehin ile kaydetti.

FOMGET LİGİ ZİRVEDE TAMAMLADI

Bu sonuçla birlikte Fomget Gençlik, puanını 70’e çıkararak Turkcell Kadınlar Süper Ligi’nde şampiyonluğa ulaştı. Galatasaray ise sezonu 50 puan ile dördüncü sırada tamamladı. Ayrıca, Turkcell Kadınlar Süper Lig’in 26. ve son haftasında Fomget ile aynı puanda bulunan Fenerbahçe, ALG Spor ile deplasmanda karşılaştı. Maç, 1-1 eşitlikle sona erdi. ALG Spor’un golü 4. dakikada Jelena Karlicic’ten geldi, Fenerbahçe’nin karşılığı ise 62. dakikada Ece Türkoğlu’ndan geldi.

FENERBAHÇE İKİNCİ SIRADA TAMAMLADI

Bu sonuçlarla birlikte Fenerbahçe, 68 puanla ligi ikinci sırada bitirdi. ALG Spor ise, 45 puanla sezonu yedinci sırada noktaladı.