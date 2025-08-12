FOMGET, Şampiyonlar Ligi Maçına Hazır

PRENSİPLERİ KORUYAN HAZIRLIKLAR

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET Kadın Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 2. eleme turunda Çek temsilcisi Slavia Prag ile 27 Ağustos’ta Finlandiya’da gerçekleşecek maç için hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Takım, teknik direktör Hasan Vural yönetimindeki antrenmanında, Yenikent Stadı’nda çabukluk, top kapma ve pas çalışmaları gerçekleştiriyor.

MAÇ YANLIŞLARI GİDERİLDİ

Antrenman, hücum ve savunma organizasyonları ile birlikte çift kale maçla sona erdi. ABB FOMGET, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi elemelerinin ilk turunda Azerbaycan ve İsrail takımlarını eleyerek üst tura geçmeyi başarmıştı. Bu durum, takımın performansını ve mücadele azmini artırıyor.