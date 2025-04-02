Forbes 2025 Milyarderler Listesi: Kripto Mucizeleri

FORBES 2025 DÜNYA MİLYARDİSLER LİSTESİ’NE GİREN YENİ İSİM

Forbes’un 2025 Dünya Milyarderler Listesi, kripto sektörünün tanınmış isimlerinden Tron’un kurucusu Justin Sun’ı da kapsıyor. 8,5 milyar dolarlık servetiyle listeye 353. sıradan giriş yapan Sun, bu prestijli listede yer alan 16. kripto patronu oldu. Kripto dünyasında en yüksek servete sahip isim ise 62,9 milyar dolarla eski Binance CEO’su Changpeng Zhao (CZ) olarak öne çıkıyor.

KRİPTO DÜNYASINDA SERVET ARTIKLARI

Justin Sun, Forbes’un Dünya Milyarderler Listesi’nde yer alan en yeni kripto temsilcisi olarak dikkat çekiyor. 2025 yılı itibarıyla 8,5 milyar dolarlık servetiyle 353. sırada bulunuyor ve bu yıl listede yer bulan on altıncı isim oldu. Kripto sektöründen listeye giren isimlerin toplam serveti 164 milyar doları aşıyor. Listenin başında, 33 milyar dolardan 62,9 milyar dolara çıkarak servetini neredeyse iki katına çıkaran eski Binance CEO’su Changpeng Zhao yer alıyor. Para cezaları ödesi ve dört ay hapis yatmasına rağmen, Zhao şu anda, önceki adı Binance Labs olan YZi Labs’ın başında bulunuyor.

TETHER VE GEMINI KURUCULARI DA LİSTEDE

Listede 90. sırada 22,4 milyar dolarlık servetiyle Tether Finans Direktörü Giancarlo Devasini yer alıyor. Devasini, Tether’in en büyük hissedarı olarak öne çıkarken, şirketten üç kişi daha listeye girmeyi başarıyor: Eski CEO Jean-Louis van der Velde, mevcut CEO Paolo Ardoino ve Genel Danışman Stuart Hoegne. Gemini kripto borsasının kurucuları Cameron ve Tyler Winklevoss da listede yer buluyor. İkizler, her biri 3,2 milyar dolarlık servetleriyle 1141. sırada bulunuyor. Winklevoss kardeşler, 2014 yılında günlük 30 milyon dolarlık işlem hacmine sahip Gemini’yi kurmuştu.

COINBASE KURUCULARI VE DİĞER İSİMLER

Kripto borsası Coinbase’in kurucuları da Forbes’un seçkin listesine girmeyi başarıyor. Brian Armstrong 9,2 milyar dolarla 311. sırada yer alırken, Fred Ehrsam 2,7 milyar dolarlık servetiyle 1362. sırada konumlanıyor. Ayrıca, Strategy şirketinin Strateji Başkanı Michael Saylor, servetini geçen yıla göre 3 milyar dolar artırarak 7,4 milyar dolara ulaştırıyor ve 430. sıraya yükseliyor. Şirket, 528.185 Bitcoin’e sahip olup yaklaşık 45 milyar dolarlık yatırımla en büyük kurumsal Bitcoin sahibi olarak biliniyor. Kripto dünyasından listeye giren diğer dikkat çekici isimler arasında Ripple kurucu ortağı Chris Larsen, Stellar’dan Jed McCaleb, risk sermayedarı Tim Draper, Galaxy Digital Holdings CEO’su Mike Novogratz ve Bloq başkanı Matthew Roszak bulunuyor.