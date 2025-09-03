Forbes, 50 En Güzel Köyü Açıkladı

DÜNYANIN EN GÜZEL KÖYLERİ LİSTESİ

Forbes, “dünyanın en güzel 50 köyü” sıralamasını yayınladı. Bu listeye, İngiltere, Avusturya, Norveç, Myanmar, Endonezya ve Libya gibi birçok farklı ülkeden köyler dahil edildi. Listenin zirvesinde yer alan köy ise İngiltere’den “Bibury Köyü” oldu. Türkiye’nin Nevşehir iline bağlı Ortahisar Köyü, listede 40. sırada kendine yer buldu.

ORTAHİSAR KÖYÜ İLE İLGİLİ BİLGİLER

Yerli ve yabancı seyahat uzmanları, Ortahisar hakkında şu ifadeleri kullandı: “Kayısı ve kül rengi çizgilerle bezeli bazalt bir gökyüzünün altında, Ortahisar Kapadokya toprağından fırlamış bir anıt gibi yükseliyor. Taş sokaklar, kayısı tezgahları ve incir ağaçlarının gölgelediği gül kokulu çay bahçelerinin yanından kıvrılarak geçiyor. Yerel halk lale şeklindeki bardaklarla çay içerken hikayeler paylaşıyor. Bu arada, gündoğumu balonları Hallacdere Vadisi’nin gerçeküstü sivri kayalarının üzerinde sessizce süzülüyor. Etnografya Müzesi’ni mutlaka ziyaret edin.”

İLK ON KÖY

Listedeki en güzel köylerin ilk on sıralaması ise şöyle belirlendi: