Haberler

Forbes’in “En Güzel 50 Köyü” Açıklandı

DÜNYA ÜZERİNDEKİ EN GÜZEL KÖYLERİN LİSTESİ YAYINLANDI

Forbes, “dünyanın en güzel 50 köyü” ile ilgili listeyi açıkladı. Bu listede, İngiltere, Avusturya, Norveç, Myanmar, Endonezya ve Libya gibi farklı ülkelerden köyler yer aldı. Listenin birincisi, İngiltere’den “Bibury Köyü” oldu. Türkiye’den ise Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar Köyü, bu prestijli listede 40. sırayı aldı.

ORTAHİSAR KÖYÜ’NE GİDİN

Ortahisar hakkında seyahat uzmanları tarafından paylaşılan bilgilere göre, “Kayısı ve kül rengi çizgilerle bezeli bazalt bir gökyüzünün altında, Ortahisar Kapadokya toprağından fırlamış bir anıt gibi yükseliyor. Taş sokaklar, kayısı tezgahları ve incir ağaçlarının gölgelediği gül kokulu çay bahçelerinin yanından kıvrılarak geçiyor. Yerel halk lale şeklindeki bardaklarla çay içerken hikayeler paylaşıyor. Bu arada, gündoğumu balonları Hallacdere Vadisi’nin gerçeküstü sivri kayalarının üzerinde sessizce süzülüyor. Etnografya Müzesi’ni mutlaka ziyaret edin.”

İLK ON KÖY SIRALAMASI

Listedeki ilk on köy ise şu şekilde sıralandı:

ÖNEMLİ

Haberler

Sungurlu’da Kaza, İki Kişi Yaralandı

Sungurlu'da bir otomobilin takla atması sonucu iki kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri ulaşırken, yaralıların durumu stabil.
Haberler

Yangın Kontrol Altına Alındı, Dönüşler Başladı

Kastamonu'nun Araç ilçesindeki orman yangınları kontrol altına alındı. Tahliye edilen 9 köyün sakinleri, evlerine dönüş yapmanın sevincini yaşıyor ve yangınla mücadele edenlere teşekkür ediyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.