Forbes, Ortahisar’ı En Güzel 50 Köyden Seçti

DÜNYANIN EN GÜZEL KÖYLERİNDEN BİRİ ORTAHİSAR

Dünyaca tanınan ekonomi dergisi Forbes’un, Unforgettable Travel Company ile birlikte hazırladığı “Dünyanın En Güzel 50 Köyü” sıralamasında Türkiye’den bir köy yer aldı. Türkiye’yi temsil eden yegâne yer, Kapadokya’nın etkileyici beldesi Ortahisar oldu. Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar, 40. sırada listeye girerek dünya genelinde dikkatleri üzerine çekti. Forbes, Ortahisar’ı tanımlarken “Kayısı ve kül rengi çizgilerle kaplı bazalt bir gökyüzünün altında, Ortahisar Kapadokya toprağından bir anıt gibi yükseliyor. Antik kalesi, mağaralar, güvercinlikler ve labirent gibi tünellerle oyulmuştur. Taş sokaklar, kayısı tezgâhlarının ve incir ağaçlarının gölgelediği gül kokulu çay bahçelerinin önünden kıvrılarak geçiyor. Burada yerel halk, lale biçimli bardaklarda hikayelerini paylaşıyor. Güneş doğarken balonlar, güneşten ağarmış tüflerin üzerine gölgeler düşürerek sessizce Hallaçdere Vadisi’nin gerçeküstü sivri kayalarının üzerinde süzülüyor. Nakışlı yeleklerin ve bakır eşyaların kaybolan ritimleri anlattığı Ortahisar’ın Etnografya Müzesi’ni mutlaka ziyaret edin” ifadesine yer verdi.

KAPADOKYA’NIN GURURU

Kapadokya Alan Başkanı Cem Aslanbay, bu gurur verici gelişmeyle ilgili bir açıklama yaptı. Aslanbay, “Ortahisar’ın Forbes’un ‘Dünyanın En Güzel 50 Köyü’ listesine girmesi, yalnızca Kapadokya için değil; Türkiye için de büyük bir onurdur. Doğal ve tarihi zenginlikleri bir arada barındıran Ortahisar’ın listeye girmesi, Kapadokya’nın dünya mirası olarak tanınırlığını güçlendirmiştir. Uluslararası arenada böyle bir tanınırlık kazanması, sürdürülebilir turizm çalışmalarımızın ve kültürel mirasın canlı kalmasına verdiğimiz önemin de temsili niteliğindedir. Koruma ve tanıtım dengemizi bozmadan, yerel halkımızı ve ziyaretçilerimizi bilinçlendirerek bu değerleri geleceğe aktarmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Kapadokya’nın kalbinde yer alan Ortahisar’ın uluslararası bir listeye girmesi, sadece bölgenin turizm potansiyelini artırmakla kalmıyor, aynı zamanda Türkiye’nin kültürel tanıtımına da önemli ölçüde katkı sağlıyor. Tarihi dokusu ve doğal güzellikleriyle Ortahisar, artık dünyanın en güzel köylerinden biri olarak kabul ediliyor.