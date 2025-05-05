Ford, 2025 Öngörülerini Askıya Aldı

FINANSAL ÖNGÖRÜLERİN ASKIYA ALINMASI

Ford Motor, 2025 mali yılı için finansal öngörülerini, tarifelere dair meydana gelen belirsizlikler nedeniyle askıya aldığını duyurdu. Şirket, 2025’in ilk çeyreğiyle ilgili bilançolarını da açıkladı. Yılın ilk çeyreğinde, yeni ürün tanıtımları ve envanter dengeleme önlemlerinin etkisiyle bazı tesislerdeki planlanan kapatmalar sonucunda, geliri yüzde 5 oranında azalarak 40,7 milyar dolara düştü. 2024’ün aynı döneminde ise 42,8 milyar dolar gelir elde etti.

NET KARDA DÜŞÜŞ YAŞANIYOR

Ford’un net karı 471 milyon dolara geriledi. Şirketin geçen yılın ilk çeyreğinde hisse başına 49 sent olan kârı, bu yılın aynı döneminde 14 sente düştü. Tarifelerin, şirketin karına 1,5 milyar dolar olumsuz bir etki yapması bekleniyor. Şirket, açıklamasında, özellikle üretimi etkileyebilecek endüstri çapında olası tedarik zinciri kesintileri ve ABD’de yeni gümrük vergileri gibi riskleri gerekçe gösterdi.

ÜST YÖNETİCİDEN DEĞERLENDİRME

Ford Motor Üst Yöneticisi (CEO) Jim Farley, tarifelerin etkisi hariç tutulduğunda temel işin art arda üçüncü çeyrekte maliyet iyileştirmeleri ve önemli ölçüde daha iyi kaliteyle desteklendiğini söyledi. Ayrıca, yıl boyunca gümrük vergilerine bağlı olarak faiz ve vergi öncesi kârda yaklaşık 1,5 milyar dolar negatif etki bekleniyor. Açıklamada bu durumun, tarifelere ilişkin politik gelişmelere bağlı olarak değişebileceği belirtildi.