Ford, 2025 Tahminlerini Askiye Aldı

FORD’DAN MALİ GÖRÜNÜM HAKKINDA AÇIKLAMA

Ford Motor, 2025 mali yılına dair finansal öngörülerini tarifelere bağlı belirsizlikler yüzünden askıya aldığını duyurdu. Şirket, 2025’in ilk çeyreğine ait mali tablosunu açıkladı. Gelir, yılın ilk çeyreğinde, yeni ürün tanıtımları ve envanter dengeleme önlemleri çerçevesinde bazı üretim tesislerinin kapatılması nedeniyle yüzde 5 düşerek 40,7 milyar dolara geriledi. Bir yıl önce, 2024’ün aynı döneminde Ford’un gelir 42,8 milyar dolardı. Bunun yanı sıra, net kar da 471 milyon dolara düştü. Ford’un geçen yılın aynı çeyreğinde hisse başına 49 sent olan kârı, bu yıl 14 sente indi.

TARİFELERİN ETKİSİ VE RİSKLER

Açıklamada, tarifelerin şirketin kârına 1,5 milyar dolar olumsuz etki yapması bekleniyor. Ayrıca, Ford’un 2025 mali yılına dair öngörülerini askıya almasının sebebi olarak, özellikle üretimi etkileyebilecek endüstri genelindeki tedarik zinciri kesintisi potansiyeli ve misilleme gümrük vergileri gibi diğer muhtemel riskler vurgulandı. Yeni gümrük vergilerinin ABD’de yaratabileceği riskler de kaydedildi. Yıl boyunca gümrük vergilerine bağlı olarak faiz ve vergi öncesi kârda yaklaşık 1,5 milyar dolar negatif etki olabiliyor. Ancak bu durum, tarifelere dair politik gelişmelere göre değişebiliyor.

YENİ ÜST YÖNETİCİ DEĞERLENDİRMESİ

Açıklamada, Ford Motor’un Üst Yöneticisi (CEO) Jim Farley’in değerlendirmelerine yer verildi. Farley, “Tarifelerin etkisi hariç tutulduğunda temel işimizi, art arda üçüncü çeyrekte yıllık bazda maliyet iyileştirmesi ve önemli ölçüde daha iyi kaliteyle güçlendiriyoruz” şeklinde ifadeler kullandı.