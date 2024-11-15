Ford’a Rekor Ceza: 165 Milyon Dolar

KAMERALARDAKİ ARIZALARDAN DOLAYI CEZA

ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Ford Motor’un arızalı geri görüş kameralarına sahip araçları zamanında geri çağırmadığını ve ilgili yasanın gerektirdiği bilgileri sağlamadığını belirtti. Yapılan açıklamada, Ford ile bir anlaşmaya varıldığı ve Ford’un kabul ettiği 165 milyon dolarlık cezanın, kurum tarihindeki en yüksek ikinci ceza olduğu vurgulandı. Anlaşma çerçevesinde Ford’un 65 milyon dolarlık ön ödeme yapacağı, 45 milyon dolarlık harcamanın performans yükümlülükleri için gerçekleştirileceği, 55 milyon dolarlık kısmın ise ertelendiği kaydedildi.

GEREKEN DEĞİŞİKLİKLER TALEP EDİLDİ

NHTSA, Ford’un geri çağırma süreçlerini gözden geçirmesini ve gerekli değişiklikleri yapmasını talep etti. Şirketten geri çağırma kararlarının hızının artırılmasının isteneceği belirtildi. Ford, 2020’de arka kamera sorunu nedeniyle 600 binden fazla aracı geri çağırdıktan sonra, NHTSA 2021 yazında şirketin araçları zamanında geri çağırıp çağırmadığını belirlemek amacıyla soruşturma başlattı.

NHTSA, Ford’un yanlış ya da eksik bilgi sağladığını, diğer geri çağırmalar için zamanında rapor sunmadığını ve araç geri çağırma bilgilerinin kamuya açık olmasına uymadığını öne sürdü. Ford ise NHTSA’nın bu değerlendirmesine katılmadığını ifade etti.