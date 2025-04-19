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Ford, Çin’de Otomobil İhracatını Durdurdu

FORD’UN İHRACATINA YENİ DÜZENLEMELER

Ford, Çin’in uyguladığı yüzde 150’e varan misilleme vergileri sonrasında, bazı otomobil modellerinin ihracatını durdurma kararı aldı. ABD basınına yansıyan haberlere göre, Ford, gümrük vergilerinden kaçınmak amacıyla belirli otomobil modellerinin Çin’e sevkiyatını durdurduğunu aktardı.

ÇİN’İN GÜMRÜK VERGİLERİNE CEVAP

Haberlere göre, Çin, ABD’ye yönelik aldığı karşı önlemler kapsamında otomobillere uygulanan gümrük vergilerini yüzde 150 seviyesine yükseltti. Ford’un konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “ABD’den Çin’e yapılan ihracatı mevcut gümrük vergileri doğrultusunda ayarladık” denildi.

SEVKİYAT DETAYLARI BELİRSİZ

Açıklamada, ayarlamanın detaylarına dair bilgi verilmedi. Sevkiyatın hangi süre zarfında durdurulduğu veya hangi otomobil modellerinin bu durumdan etkilendiği hakkında net bir bilgilendirme yapılmadı. ABD Başkanı Donald Trump’ın tüm ülkelere yönelik duyurduğu “karşılıklı” gümrük vergilerine, Çin misilleme yaparak yanıt vermişti ve bu durum, iki ülke arasındaki tarife savaşını tırmandırmıştı.

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