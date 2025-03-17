Ford Otosan Elektrikli Araç Üretimine Başladı

FORD OTOSAN ELEKTRİKLİ MODELLERLE PİYASA GİRİYOR

Avrupa’nın önde gelen ticari araç üreticileri arasında yer alan Ford Otosan, üretim yelpazesindeki tüm araçları elektriklendirme hedefini sürdürüyor. Şirket, tam elektrikli Ford E-Transit/Tourneo Courier ve Ford Puma Gen-E modellerini tüketicilere sunmaya hazırlanıyor. Ford Otosan, Avrupa’daki ticari araç merkezi olarak, yeni Ford E-Transit Courier, E-Tourneo Courier ve Ford Puma Gen-E modellerini Romanya’nın Craiova fabrikasında üretmeye başladı. Böylece Ford, yeni elektrikli araçlarıyla elektrifikasyon vizyonunu güçlendiriyor ve sıfır emisyonlu mobiliteye geçişte önemli bir adım atıyor.

TÖREN GÜÇLÜ İSİMLERİN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİ

14 Mart’ta Craiova’da düzenlenen tanıtım törenine Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Y. Koç, Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu ve diğer üst düzey yöneticilerin yanı sıra Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu da katıldı. Ali Y. Koç, “Sektörü sadece yurt içinde büyütmekle kalmayıp, istikrarlı ihracatımız ve yurt dışı yatırımlarımız sayesinde Türkiye otomotiv sanayisinin bölgesel ve küresel ölçekte rekabet gücünün artmasına öncülük ediyoruz.” diye belirtti. Koç, Ford Otosan’ın Koç Holding ve Ford Motor Company arasındaki güçlü iş birliğini de vurgulayarak bu ortaklığın Türkiye otomotiv sektörü üzerindeki etkisine dikkat çekti.

KILAVUZ BİR ÜRETİM MERKEZİ

Ford Otosan Genel Müdürü Güven Özyurt, Ford Otosan’ın 60 yıllık geçmişinde üstün mühendislik yetenekleriyle otomotiv sektörünün gelişimine katkıda bulunduğunu ifade etti. Özyurt, “Ford Otosan olarak Türkiye’nin ihracat şampiyonu konumundayız.” dedi. Craiova Fabrikası’nın Avrupa’nın en verimli üretim tesislerinden biri olduğunu belirten Özyurt, “Bugün, Avrupa pazarındaki bu yeni elektrikli araçlar, konumumuzu daha da güçlendirecek.” diye vurguladı.

ELEKTRİFİKASYONA YATIRIM DEVAM EDİYOR

Son yıllarda büyük yatırımlar yapan Ford Otosan, 2021 yılında açıkladığı 2 milyar Euro’luk yatırım planının 1,9 milyar Euro’luk kısmını tamamladı. Bu yatırımlar, Kocaeli fabrikasını Türkiye’nin ilk entegre içten yanmalı, hibrit ve tam elektrikli araç üretim üssü haline getirdi. Ford Otosan, elektrifikasyon dönüşümüne öncülük etmeye devam ederek, Avrupa’nın en büyük ticari araç üreticisi olma konumunu koruyor.