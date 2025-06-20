Ford Transit 60 Yılını Kutluyor

60 YIL ÖNCE BAŞLAYAN SERÜVEN

9 Ağustos 1965’te Ford’un İngiltere’nin Langley kentindeki fabrikasından çıkan ilk Ford Transit’in üzerinden tam 60 yıl geçti. 1967 yılından itibaren Ford Otosan tarafından Türkiye’de üretilen bu model, pek çok işletmenin talep ettiği iş ortağı olmaya devam ediyor. Avrupa’da ticari işletmelere ilk kez sunulduğu 1965’ten sadece iki yıl sonra Türkiye’de üretimine başlanan Ford Transit, bu Ağustos ayında 60. yaşını coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor. Ford Otosan Gölcük Fabrikası’nda üretilen bu model, Avrupa’nın ekonomik gelişiminin temel taşlarından biri haline geldi.

İŞ DÜNYASININ VAZGEÇİLMEZİ

Yerel işletmelerden ulusal çapta faaliyet gösteren teslimat ve kurye hizmetlerine kadar birçok sektörün vazgeçilmezi olan Ford Transit, iş dünyasında önemli bir yere sahip oldu. Ekonomi ve İşletme Araştırmaları Merkezi (Cebr) tarafından hazırlanan ‘Avrupa’da Ticari Van Kullanımının Ekonomisi 2024’ raporuna göre, van kullanan işletmelerin Avrupa Birliği ve İngiltere ekonomisine katkısı 2023 itibarıyla 1 trilyon euroyu buldu. Raporda, bu katkının 2017’den bu yana yüzde 27,4 ve 2021’den itibaren yüzde 6,5 oranında arttığı ifade ediliyor. Ford Pro Avrupa Genel Müdürü Hans Schep, Ford Transit’in yolculuğunu, “Son 60 yılda ‘Transit’, ‘görevi tamamlama’nın eşanlamlısı haline geldi. Bazen göz önünde, bazen gözden uzak bir şekilde çalışarak, Transit 60 yıldır dünyamızı hareket halinde tutan işletmelere ve hizmetlere güç sağlıyor” sözleriyle özetliyor.

TÜRKİYE’DE ÜRETİMDE GÜÇLENDİRİYOR

Ford Türkiye İş Alanı Lideri Özgür Yücetürk ise “60 yıldır, küçük işletmelerden büyük filolara kadar her ölçekteki işletmenin çözüm ortağı olan Transit’i, 58 yıldır Türkiye’de üretiyoruz. Bu yaklaşım sayesinde Transit, sadece bir araç değil; işin kendisine değer katan, güvenilir bir yol arkadaşı haline geldi” diyor. Cebr raporuna göre, Avrupa’da van kullanan işletmeler, eğer bir AB ülkesi olsalar, gayrisafi yurt içi hasıla açısından Almanya, Fransa, İtalya, İspanya ve Hollanda’dan sonra 6. sırada yer alıyordu. Ford Pro’nun son 10 yıldır Avrupa’nın lider ticari araç markası olmasında büyük pay sahibi olan Transit ailesi, bu işletmelerin başarısında önemli rol oynuyor.

ELEKTRİKLİ MODELLER GELECEĞE HAZIR

Bugün Ford Pro, Transit ailesindeki tüm araçların elektrikli versiyonlarını da sunuyor. Ford Otosan tarafından üretilen E-Transit ve E-Transit Custom, düşük sahip olma maliyeti ve gelişmiş teknolojileri ile müşterilerin dönüşüm süreçlerine katkı sağlıyor. Cebr verilerine göre, küçük işletmeler elektrikli van kullanmaya başladıklarında üç yıl içinde araç başına 14 bin euroya kadar tasarruf edebiliyor. Modelin, 1965 yılında İngiltere’de başlayan yolculuğu, 1967 yılından itibaren Türkiye’de devam ediyor. Ford Otosan tarafından üretilen ve Avrupa pazarlarına ihraç edilen Transit ailesi, Türkiye otomotiv sanayisinin mühendislik yetkinliğini uluslararası arenada temsil eden öncü modellerden biri.

TICARI ARAÇ SEKTÖRÜNE YENİ BİR YÖN VERİYOR

Açıklamaya göre, 1967 yılına ait Ford reklamlarında, “Kuru temizlemeciler yüksek bölmeli araçlar, fırıncılar çok raflı yüksek tavanlı araçlar, manavlar geniş tepsiler için alan, pastacılar ise daha büyük bölmeler istiyor” ifadeleriyle müşterilerin beklentilerini karşılayan marka, Transit ile ticari araç sektörünün geleceğini şekillendiriyor. İlk nesil Transit, küçük esnaflardan çok uluslu şirketlere kadar daha fazla iş yapabilmeleri için tasarlanmıştı. Öne yerleştirilen motor, otomobil benzeri bir sürüş deneyimi sunarak kullanıcılarına geniş bir yük alanı sağlıyordu. 1966 yılı itibarıyla model, polis teşkilatından gaz şirketlerine kadar birçok büyük filo tarafından tercih edilir hale geldi.

GELECEĞE HAZIR TEKNOLOJİLER

Günümüzde bu mirası sürdüren Ford Pro, yeni teknolojilerle donatılarak geleceğin ticari aracı olma hedefi gütmeye devam ediyor. Ford Pro’nun Yazılım, Şarj ve Servis çözümleriyle tam entegre çalışan en yeni Transit nesli, gerçek zamanlı veri takibi ve bağlantılı hizmetler sunarak filo yöneticilerine iş verimliliği sağlayan içgörüler sunuyor. Ford Transit serisi, elektrikli modelleri ile geleceğe hazır bir yapıda kendini gösteriyor.