Ford, Yakıt Enjektörü Sorunu İçin Araçları Çağırıyor

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Dünyada en çok tercih edilen otomobil markalarından biri olan Ford, 33 bin aracını geri çağırma kararı aldı. Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), iki yaygın modelde yakıt enjektörlerinde çatlamaların meydana geldiğini ve bu durumun motor çevresindeki gazın alev almasına yol açabileceğini açıkladı. Geri çağırma, 2020-2022 yılları arasında üretilen Ford Escape ve 2021-2023 yılları arasında üretilen Ford Bronco Sport modellerini kapsıyor.

ÖNCEKİ UYARILARDAN SONRA GELEN GERI ÇAĞIRMA

Yetkililer, enjektör sorununa ilişkin daha önce bir uyarı yapılmadığını vurguladı. Geri çağrılan 33.576 aracın, aslında daha önceki iki geri çağırmanın tamiri yapılamayan parçaları taşıdığını belirtti. Yakıt enjektörü, benzinle çalışan araçların motoruna benzin püskürten küçük bir fıskiye görevi görüyor. Çatlak bir enjektör, benzin sızıntısına ve motor parçalarının aşırı ısınmasına neden olabiliyor. Eğer benzin, motorun çok sıcak parçalarına damlarsa ya da elektrik sisteminden bir kıvılcım çıkarsa, yangın çıkma riski artıyor.

ARAÇ SAHİPLERİNE BİLDİRİM YAPILACAK

Sürücülere, 24 Nisan tarihinde posta yoluyla bilgilendirme yapılacağı bildirildi. Ford, geri çağırılan araçların çatlak enjektörlerini onaracak ve her aracın güç aktarma sistemi kontrol modülü yazılımını ücretsiz olarak güncelleyerek güvenliği artıracak. Yetkililer, 2020-2022 yılları arasında üretilen Ford Escape modellerinin yakıt enjektörü sorunları nedeniyle alev alabileceği konusunda uyarıda bulundu. 2021 ile 2023 yılları arasında üretilen Bronco Sport modelleri de geri çağırma sürecine dahil edildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Araç sahiplerinin onarım sürecinin tehlikeli olabileceği vurgulanıyor. Ford, geri çağırılan araçların yazılımını güncelleyerek yeniden güvenli hale getirecek. Yeni yakıt enjektörü geri çağırmasıyla ilgili endişeleri olan sürücüler, 1-866-436-7332 numaralı telefondan Ford’u arayarak 25S21 geri çağırma numarasını belirtebilir.