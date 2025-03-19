Foreks Piyasasında Belirsizlik Ve Fırsatlar

PİYASANIN BÜYÜKLÜĞÜ VE GÜVENİRLİK

Yatırım yapan herkesin bildiği üzere foreks, dünya çapında en büyük piyasa olarak öne çıkıyor. Günlük likidite akışı 5 trilyon doları aşarken, bu kadar büyük bir işlem hacmi manipülasyon riskini önemli ölçüde azaltıyor. Ancak, güvenilir bir kurumda hızlı işlemler yapmak her zaman büyük bir önem taşıyor. Manipülasyon olmaması ani değişimlerin yaşanmayacağı anlamına gelmiyor. Özellikle EUR/USD işlemleri, mevcut ekonomik veriler ve gelişmelere bağlı olarak önemli dalgalanmalara tabi olabiliyor. Piyasayı doğru okuyan ve siyasi gelişmelerin yönünü iyi analiz edenler için büyük kazanç imkânları sunuluyor. Foreks işlemleri yalnızca EUR/USD değil, neredeyse tüm fiat para birimleri arasında gerçekleşiyor ve iki ülkenin ekonomik ile siyasi durumlarını takip edenler için büyük bir fırsat sağlayabiliyor.

ABD Başkanlık seçimlerini Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump’ın kazanmasının hemen ardından, siyasi ve ekonomik birçok gelişme yaşanmaya başladı. Trump göreve geldikten kısa bir süre sonra Kanada, Meksika ve Çin ürünlerine yeni gümrük vergileri koyma niyetinde olduğunu açıkladı. Özellikle Kanada ve Meksika için düşünülen %25 oranındaki gümrük vergisi bir ay ertelense de ABD Başkanı’nın yalnızca bu üç ülkeye değil, diğer müttefiklerine de ek gümrük vergisi getirebileceği sinyalleri verildi. Grönland’ın ABD’ye katılmasına karşı olan Avrupa Birliği ülkeleri de bu yaptırımlardan etkilenebilir. Bunun yanı sıra, Ukrayna savaşında ABD’nin pozisyon değiştirmesi ve Ukrayna’ya yardımı şartlara bağlaması, Avrupa Birliği için zorluklar yarattı. Bu gelişmeler sonucunda Trump’ın göreve geldiği ilk ayda Euro, önemli bir değer kaybı yaşadı ve EUR/USD işlemleri dolardaki artış yönünde gelişti.

GÜÇLÜ DOLARA YENİ HAREKETLER

Trump’ın seçim vaatleri arasında yer alan ülke içi fiyatların düşmesi amacıyla attığı adımlar, gümrük vergilerinin uygulanması nedeniyle yüksek bir gelir artışını beraberinde getirebilir. Ancak, bu durum aynı zamanda iç piyasalarda, özellikle ithal ürünlerde, fiyat artışlarına yol açacak. Trump, teknoloji şirketlerinin ülke içinde yatırım yapmasını teşvik etmek için çaba gösteriyor. Ayrıca, Ukrayna’daki savaşı sona erdirmek için gerçekleştirdiği girişimler ve sonrasında ülkenin yeniden inşasında Amerikan şirketlerinin rol almasına dair beklentiler ülke için olumlu gelişmeler olarak nitelendiriliyor. Diğer yandan, Ukrayna’nın ABD desteği için yeraltı kaynaklarından elde ettiği gelirlerin önemli bir kısmını ABD’ye aktarma durumu, ülke ekonomisinin canlanmasına katkı sağlayabilir. Tüm bu gelişmeler, Trump’ın beklenmedik politikalarının doları güçlendirebileceği ancak diğer fiat paraların değer kaybetmesine neden olabileceğini gösteriyor.

FAİZ POLİTİKALARI VE FOREKS İŞLEMLERİ

Trump’ın gelecek hamleleri belirsiz olsa da, güçlü dolar için uyguladığı stratejilerin devam edeceği görülüyor. Avrupa’daki aşırı sağın yükselişi de farklı ekonomik adımlar atılmasına sebep olabilir. Mültecilerin Avrupa’ya girişlerinin engellenmesi ve yabancı işçi alımında kısıtlamaların getirilmesi bu adımlar arasında yer alabilir. Faiz politikaları da döviz kurlarının değer değişimlerine etki eden önemli faktörlerden biri olarak öne çıkıyor. Foreks işlemleri, iki para birimi arasındaki ilişkilerde değişim bekleyen işlemlerin gerçekleştirilmesine olanak tanıyor. Örneğin, Euro’nun ABD Doları karşısında yükselip yükselemeyeceğine dair pozisyon alınabiliyor. Kaldıraçlı işlemler ile düşük bedellerle yüksek kazançlar sağlanması mümkün. Ancak, açık uçlu işlemlerin kapatılana kadar dikkatle izlenmesi gerektiği unutulmamalıdır. Zira, açık bırakılan işlemler ani fiyat hareketleri sonucunda kayıplara yol açabilir.

KAR VE ZARAR NOKTALARININ BELİRLENMESİ

Forex işlemleri yaparken, hem kar hem de zarar noktalarını belirlemek kritik bir öneme sahip. Verilen bir emirde durum beklenildiği gibi gitmezse, belirlenen zarar noktası üzerinden otomatik iptal emrinin devreye girmesi önem taşır. Yatırımcıların başlangıçta anlamakta zorlanabileceği bir diğer husus, kâr elde etmek için de bir hedef belirlemenin gerekliliğidir. Her kazanç, sonrasında düşüşlere gebe olabilir. Bu nedenle, her işlemin sonunda hedef kâr noktasına ulaşıldığında işlemin otomatik olarak sonlandırılması için talimat vermek faydalı olur. Yatırımcı, sonrasında daha yüksek bir kâr potansiyeli oluşsa bile, yatırımlarını riske atmamak adına kaçırılan fırsatlara odaklanmamalıdır.

DENEME HESAPLARI İLE PRATİK YAPMAK

Hisse senetleri veya kripto paralara yatırım yapan kişiler için foreks işlemleri başlangıçta farklı bir deneyim sunabilir. Kripto paralardaki kaldıraçlı işlemler mevcut olsa da, iki piyasa oldukça farklı dinamiklere sahip. Bu nedenle, foreks piyasasına ilk kez adım atan yatırımcıların önceden denemeler yapması faydalı olacaktır. Çoğu foreks platformu, yeni üyelerinin belirli bir süre sanal paralar ile pratik yapmasına imkan tanıyor. Bu süreçte, yatırımcılar stratejiler geliştirme ve piyasayı anlama fırsatı buluyor. Deneme süresinin sona ermesinin ardından, gerçek işlemler başlıyor ve yatırım miktarına bağlı olarak bazı avantajlar elde edilebiliyor. Dolayısıyla kimse, 10 bin TL ile işlem yapan bir yatırımcı ile 100 bin TL ile işlem yapan bir yatırımcıya aynı şekilde yaklaşmıyor.

GRAFİK OKUMANIN ÖNEMİ

Dünyada meydana gelen siyasi ve ekonomik gelişmeler, yeni hareketlerin başlangıcını belirlemede önemli bir rol oynuyor. Ancak bu, yalnızca başlangıç fitilinin ateşlenmesidir. İlerleyen süreçte yön tahmini için grafik okumak ve geçmişteki hareketleri incelemek büyük önem taşıyor. Grafikler, işlem yapılan para birimleri arasındaki ilişkileri analiz etmemize yardımcı oluyor. Donald Trump’ın seçilmesiyle birlikte dünya ekonomisi yeni bir döneme giriş yaptı. Ayrıca, yapay zeka teknolojilerindeki gelişmeler de üretim yapan ülkelerin ekonomilerini etkiliyor. Bu gelişmeleri iyi analiz eden yatırımcılar, foreks işlemleri aracılığıyla kazanç sağlayabiliyor.