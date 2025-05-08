Forklift, Halat Kopunca Otomobile Çarptı

HALATIN KOPMASIYLA FORKLİFT KONTROLDEN ÇIKTI

Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen olayda, kurtarıcıdan indirilen forklift, halatın aniden kopması nedeniyle kontrolden çıktı. Olay, Sanayi Sitesi’ndeki bir iş yeri önünde yaşandı. Forklift boşa çıkınca, park halindeki bir otomobile çarptı.

ÇARPMA SONUCUNDA KİMSE YARALANMADI

Kazanın ardından, şans eseri kimse yaralanmadı. Forkliftin çarptığı 07 GNN 90 plakalı Peugeot marka otomobil, çarpma etkisiyle iş yerinin tabelasına zarar verdi. Olay sırasında yolda ve araçta kimsenin bulunmaması, yaşanabilecek büyük bir kazanın önüne geçti.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kaza anı, çevredeki güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Görüntüler, olayın ciddiyetini gözler önüne serdi ve anlık gelişmeleri gösterdi.