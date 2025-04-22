Forklift Operatörü, Yüksekten Düştü

FORKLİFT OPERATÖRÜ TRAJİK ŞEKİLDE HAYATINI KAYBETTİ

Vietnam’daki bir inşaat projesinde forklift operatörü olarak görev yapan işçi, yüksekte asılı duran bir platformdan düşerek yaşamını yitirdi. Olayın tüm detayları, inşaat alanındaki güvenlik kameralarına yansıdı.

OLAY ANINDA YAŞANANLAR

Görüntülerde, kask ve fosforlu yelek giyen operatörün vinçle havada asılı bir platform üzerindeki yeşil forkliftin kontrolünü sağladığı görülüyor. Platform, tamamlanmamış binanın birkaç metre dışında asılı bulunuyor ve binaya erişim için kullanılıyor. İşçi, forkliftle binaya giriş yapmak istediği anda aracın ön kısmı binanın kenarına ulaştığında, platform aniden sallanmaya başladı ve bina ile platform arasında büyük bir boşluk oluştu. Forklift bu boşluktan aşağı düşerek operatörle birlikte inşaat alanına çakıldı.

KAZA ANINI GÖRENLERİN ŞOKU

Olayı gören diğer işçiler, binanın kenarından aşağıya bakarak kazayı dehşet içinde izledi. Ancak, arkadaşlarını kurtarmak için herhangi bir müdahalede bulunamadıkları bildiriliyor. İsimsiz işçinin olay yerinde hayatını kaybettiği açıklandı. Geçen ay meydana gelen bu üzücü kaza, sadece geçtiğimiz Perşembe günü kamuoyuna duyuruldu. Vietnam’da her yıl yüzlerce inşaat işçisi yaşamını yitiriyor. 2024 yılı için işyeri kazalarında yaklaşık 650 kişinin hayatını kaybedeceği tahmin ediliyor. Bu kaza, yüksekte çalışma güvenliği ile ilgili riskleri ve uygun önlemler alınmadığında ortaya çıkabilecek tehlikeleri bir kez daha gözler önüne seriyor.